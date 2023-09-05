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НовостиОбщество5 сентября 2023 19:33

Бастрыкин проверит дело о ненадлежащей медпомощи парню с ожогами в Артемовском

Волонтеры забили тревогу, когда узнали, что молодому человеку с ожогами не помогли в больнице, за это дело взялся Бастрыкин
Анжелика УФИМЦЕВА
После лечения парня отправили домой, но общественники считают, что помощь ему оказали некачественно

После лечения парня отправили домой, но общественники считают, что помощь ему оказали некачественно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин проверит ход проведения проверки в медицинском учреждении Артемовского. Дело в том, что молодой человек получил ожоги, когда был в общественной бане, и не сразу обратился в больницу. После лечения парня отправили домой, но общественники считают, что помощь ему оказали некачественно.

- По факту возможного нарушения прав мужчины следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, - сообщает Следственный комитет России.

Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что Александр Бастрыкин взял на контроль аварию с микроавтобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 пассажиров. ДТП произошло утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская.

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