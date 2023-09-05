Бастрыкин проверит дело о ненадлежащей медпомощи парню с ожогами в Артемовском

После лечения парня отправили домой, но общественники считают, что помощь ему оказали некачественно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин проверит ход проведения проверки в медицинском учреждении Артемовского. Дело в том, что молодой человек получил ожоги, когда был в общественной бане, и не сразу обратился в больницу. После лечения парня отправили домой, но общественники считают, что помощь ему оказали некачественно.

- По факту возможного нарушения прав мужчины следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, - сообщает Следственный комитет России.

Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что Александр Бастрыкин взял на контроль аварию с микроавтобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 пассажиров. ДТП произошло утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская.

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