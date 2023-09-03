Бастрыкин заинтересовался аварией в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек

Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с 11 пострадавшими пассажирами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль аварию с микроавтобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 пассажиров. ДТП произошло утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская.

- Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на столб, - сообщали ранее в областной Госавтоинспекции.

За рулем автобуса был 45-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 23 года. По данным Минздрава Свердловской области, четверо пострадавших госпитализированы в ЦГКБ №23, семь пострадавших – в ГБ №36 «Травматологическая», с травмами легкой и средней тяжести.

Водитель автобуса №082 врезался в столб. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В СК РФ по данному факту проводят проверку.

- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 2 сентября на Ботанике после аварии погиб молодой мотоциклист., недавно вернувшийся с СВО. 24-летний Вячеслав Чащин врезался в фургон, не пропустивший его.

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