Мэр Алексей Орлов: парк Энгельса в Екатеринбурге откроют в конце сентября

Площадь парка около двух гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 5 сентября проинспектировал ход благоустройства в парке Энгельса.

Реконструкция популярного среди горожан места, ремонт которого в последний раз проводился в 2008-м году, началась в конце мая. Причем работы велись за счет средств местных бизнесменов.

- Работы ведутся по графику. Сроки, которые мы устанавливали (конец сентября), будут выдержаны, - отметил Алексей Орлов.

Он добавил, что в период сильных ливней, обрушившихся на Екатеринбург в конце августа, ливнеприемники, установленные в парке, полностью справились со своей задачей.

- Если раньше после дождя парк превращался в непроходимое болото, то сегодня это полноценное городское пространство. Надеюсь, в конце сентября мы торжественно откроем парк, - подытожил глава Екатеринбурга.