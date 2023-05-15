В Екатеринбурге представили проект реконструкции парка Энгельса

Паровоз во время реконструкции планируют отремонтировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Энгельса в Екатеринбурге ожидает реконструкция. Причем вложиться в работы планируют предприниматели. На заседании Совета неравнодушных 15 мая они представили проект благоустройства парка.

- В последний раз парк ремонтировали в 2008 году, - объяснил генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев. – Среди проблем парка – отсутствие освещения, разрушенные входные группы. Темно, опасно, неудобно. Парк постоянно подтапливает – еще мы после школы плавали там на плотах. Ничего не изменилось.

Согласно проекту, после реконструкции парк будет сделан в цветах советской эпохи. Все затемненные места в парке уберут – сделают детские площадки и освещение входных групп.

Детских площадок в парке будет две Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вопрос с подтоплением решим дренажем. Поднимем дорожки, - отметил Илья Бондарев. – Вся вода будет сходиться в единую ливневую канализацию и выводиться за территорию парка. Старые постройки мы демонтируем. Вместо старых скамеек поставим новые крытые комплексы.

Входные группы в парк также отремонтируют. Сохранят и маршрут дорожно-тропиночной сети.

- Тротуары покроем асфальтом. Главную площадь вымостим плиткой, - добавляет Илья Бондарев. – Детская площадка останется на той же территории. Безопасные деревья мы сохраним. Дополнительно высадим больше 1000 цветов, кустарников и деревьев. Главный символ парка, паровоз, сохраним и отремонтируем.

Всего в парке Энгельса планируют установить 52 новых светильника. Также в нем будет работать две детских площадки.