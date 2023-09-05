Рост пассажирских перевозок на СвЖД в августе составил 4,5%

Фото: СвЖД

В августе 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,2 млн пассажиров, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,4 млн пассажиров (+4,6%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+4,3%). Пассажирооборот в августе 2023 года составил 926 млн пасс-км, что на 4,8% больше августа 2022 года.

За восемь месяцев (январь-август) 2023 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 21,5 млн пассажиров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 16 млн пассажиров (+10,1%), в дальнем следовании – 5,5 млн (+10,9%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2023 года вырос на 8,5% и составил 5,8 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в августе 2023 года перевезено 108,7 млн пассажиров, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 94,4 млн пассажиров (-3%), в дальнем следовании – 14,3 млн (+4,6%). Пассажирооборот в августе 2023 года составил 17,2 млрд пасс-км, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Всего за восемь месяцев 2023 года перевезено 785,6 млн пассажиров (+4,6% к январю-августу 2022 года), из них в дальнем следовании – 83 млн пассажиров (+12%), в пригородном сообщении –702,6 млн (+3,8%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2023 года вырос на 10,4% к уровню прошлого года и составил 93,1 млрд пасс-км.