В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 7 328 случаев заражения ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. В регионе за неделю, с 28 августа по 3 сентября, зарегистрировано 14 295 случаев.

- Это больше, чем неделей ранее, на 12,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 23,2%, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В структуре заболеваемости 55% составляют дети.

Также санврачи отдельно обследовали 23 человека и подсчитали, что среди них доминирует риновирус - 21,7%. Также выделены вирусы SARS-CoV-2 [Прим. ред. - коронавирус].

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 7 328 случаев заражения ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 18,2% и ниже средних многолетних показателей на 21,4%.

По данным Роспотребнадзора, на 5 сентября уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более отмечается в Академическом и Кировском районах Екатеринбурга, а также в Богдановиче, Полевском, Сысерти, Рефтинском, Сухом Логе, Полевском, Арамиле.

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