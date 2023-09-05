В Екатеринбурге мужчина в автобусе ударил подростка и сломал ему наушники

Конфликт произошел в автобусе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 4 сентября мужчина в автобусе ударил 15-летнего подростка и сломал ему наушники. Следователи проводят проверку.

- Следственным отделом по Ленинскому району организовано проведение процессуальной проверки, - рассказали в СК по Свердловской области. - В рамках проверочных мероприятий следователем СК России будут установлены все обстоятельства инцидента, и ситуации дана объективная правовая оценка.

Напомним, ранее в Екатеринбурге водитель автобуса маршрута №68 избил пассажиров - женщину и ее мужа. Инцидент случился на остановке «Техническая» днем 2 сентября.

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