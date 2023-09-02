В Екатеринбурге водитель автобуса накинулся на пассажиров с кулаками

Инцидент случился днем 2 сентября. Фото: скриншот из видео Telegram-канала "Безумный Екб"

В Екатеринбурге водитель автобуса маршрута №68 избил пассажиров. Инцидент случился на остановке «Техническая» днем 2 сентября.

- Мужчина избил женщину и дедушку. Женщина попросила остановиться и открыть дверь, но водитель этого не сделал, поэтому она ударила ногой по двери автобуса. Тогда водитель встал и ударил женщину три раза по лицу, а затем начал бить ее мужа, - рассказал очевидец происшествия Telegram-каналу «Безумный Екб».

По его словам, как только он закончил съемку происходящего, то сразу же вступился за женщину. В полиции Екатеринбурга отметили, что уже занимаются установлением личностей драки.

- Информация зарегистрирована в отделе полиции номер 10 УМВД России по городу Екатеринбургу. Полиция устанавливает всех участников инцидента. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решения, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, полицейские просят всех, кто обладает информацией о данном инциденте обратиться в территориальный ОВД по телефонам 356-42-10 или 102 (02).

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