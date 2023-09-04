В Екатеринбурге бетономешалка насмерть сбила дедушку

Пенсионер скончался на месте ДТП Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге бетономешалка насмерть сбила 84-летнего дедушку. ДТП произошло сегодня в 10.08 на ул. Фронтовых Бригад, вблизи дома № 2а.

- По предварительной информации, водитель автомашины Kassbohrer SILOLEGEND, двигаясь по Фронтовых Бригад, со стороны Электриков в сторону Проспекта Космонавтов, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пенсионер скончался на месте ДТП до приезда скорой.

За рулем бетономешалки находился 49-летний мужчина, с общим водительским стажем управления с 1995 года.

На место происшествия для установления предварительных причин аварии выехали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В ГИБДД напомнили, что пересекать проезжую часть можно строго по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин обязательно убедиться в своей безопасности.

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