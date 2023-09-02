Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту страшной аварии в СНТ «Южный» под Алапаевском. Утром 2 сентября 30-летняя девушка за рулем Hyundai Solaris врезалась в дерево. Автомобиль загорелся и 18-летняя сестра водителя и 16-летний пасынок сгорели заживо.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», юноша лишь недавно поступил в местный техникум.

- Знала погибшего мальчика. Недавно поступил в техникум, - рассказала знакомая Павла (имя изменено – прим.ред).

Ранее сообщалось, что виновница аварии была пьяна.

- Процедура освидетельствования показала наличие у нее 0,531 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено. В отношении водителя инспекторы ДПС составили административные материалы по 12.6 КоАП РФ. Водитель задержана, помещена в изолятор временного содержания местного ОВД, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.

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