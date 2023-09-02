На Урале два человека погибли в горящей машине

Машина врезалась в дерево и загорелась. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Под Алапаевском 2 сентября случилось жуткое ДТП, в котором погибло два человека. Сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

ЧП случилось ранним утром, в районе 06:45 часов на подъезде к коллективному саду «Южный». Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся.

- По предварительной информации, 30-летняя водитель выбрала небезопасную скорость, вследствие чего потеряла управление, допустила съезд с дороги, с последующим наездом на дерево, после чего автомобиль воспламенился, - уточняют в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В салоне машины было два пассажира: 18-летня сестра водителя и ее пасынок, 16-летний подросток. Оба погибли на месте происшествия. Водителя со множеством травм доставили в больницу Алапаевска, после чего ее задержали. Женщина имеет стаж вождения четыре года, а в 2023 году два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулем во время трагедии она была пьяной.

- Процедура освидетельствования показала наличие у нее 0,531 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, состояние опьянения установлено. В отношении водителя инспекторы ДПС составили административные материалы по 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», - сообщает ГИБДД по Свердловской области

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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