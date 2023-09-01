На Урале высокопоставленного полицейского обвиняют в вымогательстве

Суд отправил экс-полицейского под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите следственные органы предъявили обвинение теперь уже бывшему заместителю начальника полиции города, который уличен в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

Преступление произошло летом 2023 года, когда полицейский требовал от двоих горожан огромную сумму за непривлечение к уголовной ответственности за совершение тяжкого имущественного преступления.

- 11 июля полицейского задержали оперативники регионального Управления ФСБ с поличным после получения части от ранее оговоренной суммы денег, - рассказывают в пресс-службе регионального СУ СКР.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, обвиняемый бы уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

- Если его вина будет доказана в ходе предстоящего судебного разбирательства, ему предстоит понести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством, - подчеркивает полковник Валерий Горелых.

Отметим, что бывший высокопоставленный полицейский признает свою вину, он по решению суда находится под стражей.