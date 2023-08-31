Мэрия Екатеринбурга: дети мигрантов достойны хороших условий обучения в школах

В школах на Сортировке - огромное число детей мигрантов из разных стран Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Екатеринбурге на Сортировке в школах обучается огромное количество детей мигрантов, не понимающих русский язык. Коренным жителям Екатеринбурга тяжело с ними учиться. В Госдуме предложили создавать специальные классы, где будут учиться только дети мигрантов.

О том, как обстоят дела на самом деле, 31 августа на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По словам спикера, этот вопрос мэрия Екатеринбурга решает на протяжении многих лет. В школах, где количество таких детишек у нас высокое, все педагоги умеют работать с детьми-инофонами, они проучены по специальным программам преподавания русского языка и литературы, и всех остальных предметов для этих детей.

Екатерина Сибирцева рассказала об интеграции иностранцев в образовательную среду Екатеринбурга Фото: Людмила ВАРАКИНА

- Я часто бываю в таких школах, и хочу отметить, что дети абсолютно одинаковые, независимо от того, какой они национальности. Они достойны хороших условий обучения. И мы должны создать для них такие условия. У них такие же права, как и у всех остальных детей. В этих школах стабильный контингент педагогов. Детки очень воспитанные. Всегда приятно, когда ты в такую школу приходишь, дети всегда очень воспитанные, - говорит Екатерина Сибирцева. - Я бы не сказала, что русские дети испытывают там какие-то сложности. К любому ребенку педагог подход, безусловно, найдет. У нас точно также есть из этих школ победители Олимпиад, в том числе, и по русскому языку. Есть высокие баллы на выпускных экзаменах.

По словам Екатерины Сибирцевой, многие родители-мигранты приходят в школы и учат русский язык. Задача педагогов – интегрировать этих детей в социум, чтобы они получили качественное образование.

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