В Екатеринбурге в 2024 году откроют пять школ

В Екатеринбурге одновременно реконструируют несколько школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2024 году откроются пять школ. Часть из них откроют свои двери для учеников после реконструкции и капитального ремонта. Об этом 31 августа на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- В заявке на 2024 год у нас большие планы по капитальным ремонтам образовательных организаций. В Екатеринбурге откроется еще пять школ. До конца года будет сдана 41-я школа. Началось строительство школы на улице Рощинской. Строится школа в 17-м квартале Академического района, строится Губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

В том, какие школы откроют в Екатеринбурга, рассказала Екатерина Сибирцева Фото: Людмила ВАРАКИНА

Также в Екатеринбурге продолжается капитальный ремонт в школах №140, №63, у гимназии №99, которую запустили в этом году после капитального ремонта, появятся новые мастерские в канун нового учебного года. Также на финишный этап строительства вышел пищеблок для школы №106 на Вторчермете.

- Перед 1 сентября в этом году ввели в строй новое здание детского сада №8 в микрорайоне Мичуринский. Это тоже долгожданный объект, потому что деток у нас на Широкой Речке много, - добавила зам главы Екатеринбурга.