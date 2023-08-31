В 2024 году в Екатеринбурге откроют свои двери для учеников пять школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство школ Екатеринбурга учатся в две смены. Об этом 31 августа на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- Это связано с тем, что почти половина всех детей – это начальная школа. Первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы учатся только в первую смену, - рассказывает Екатерина Сибирцева. - У нас выпускается в 9 классах порядка 14 тысяч учеников, а в первые классы идет 23 тысячи человек. Получается, что в 1-4 классах учатся 50% детей. Для них нужны особые условия. Начальная школа не может заниматься в тех же кабинетах, где занимаются 10 или 11 классы.

Екатерина Сибирцева говорит, что штат учителей в Екатеринбурге укомплектован Фото: Людмила ВАРАКИНА

Также заместитель главы Екатеринбурга рассказала, что в 2024 году в Екатеринбурге откроют свои двери для учеников пять школ. Одновременно в городе идет капитальный ремонт или реконструкция в нескольких образовательных учреждения.

Екатерина Сибирцева говорит, что штат учителей в Екатеринбурге укомплектован, однако в школах ждут учителей математики и начальных классов, чтобы снизить нагрузку на работающих педагогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге в 2024 году откроют пять школ. Об этом рассказала заместитель мэра Екатерина Сибирцева (подробнее)

В Екатеринбурге за парты сядут 23 тысячи первоклассников. В среднем в новых школах города – по 10-12 первых классов (подробнее)

Школу с обвалившимся потолком на Уралмаше готовят к капремонту. Работы могут начаться в 2024 году (подробнее)