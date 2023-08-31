В Екатеринбурге за парты сядут 23 тысячи первоклассников

В Екатеринбурге в 2023 году - рекордное число первоклашек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге набрали рекордное число первоклассников – 23 тысячи человек. В среднем в новых школах уральской столицы набрали по 10-12 классов. Об этом 31 августа на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- Мы подготовили 24 500 мест, сегодня зачислено почти 23 тысячи первоклассников. Думаю, что еще добавятся те, кто только приехал, и не успел записать ребенка в школу. То есть, не менее 23 тысяч первоклассников у нас в этом году пойдут в школу. Сегодня в новых школах Екатеринбурга в среднем 10-12 первых классов, - рассказывает Екатерина Сибирцева.

Екатерина Сибирцева: весь педагогический состав в школах города укомплектован Фото: Людмила ВАРАКИНА

Всего в Екатеринбурге 165 общеобразовательных школ, больше 430 детских садов, 17 учреждений дополнительного образования. Это только те, которые подведомственны департаменту образования города. Есть еще спортивные школы, школы искусств, которые находятся в ведении других учредителей.

- В сфере образования Екатеринбурга сегодня работает порядка 10 тысяч учителей. Все школы укомплектованы. Но мы, по-прежнему, ждем учителей начальных классов, которые могут снизить нагрузку на уже работающих педагогов. По математике мы испытываем определенный дефицит. Это не значит, что кто-то останется без учителя. Просто нагрузку бы, конечно, снизить. Потому что, у тех, кто сегодня работает, нагрузка достаточно высокая. Молодые педагоги к нам идут.

Отток кадров в школах присутствует, но он не такой большой, говорит заместитель мэра Екатеринбурга. Большинство специалистов остается в профессии. В этом году у города заключено 78 договоров на целевое обучение с УрГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге в 2024 году откроют пять школ. Об этом рассказала заместитель мэра Екатерина Сибирцева (подробнее)