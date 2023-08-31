Школу с обвалившимся потолком на Уралмаше готовят к капремонту

Школу №68 на Уралмаше готовят к реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Екатеринбурге могут начать капитальный ремонт школы №68 на Уралмаше, где недавно обвалился потолок. Об этом 31 августа на радио «КП-Екатеринбург» [93.2fm] рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

- Мы будем работать со зданием. Очень надеюсь, что в следующем году мы приступим к капитальному ремонту, - рассказывает Екатерина Сибирцева. - Ситуация серьезная. Сейчас идет экспертиза. Готовый проект на реконструкцию школы выходит на финишную стадию, мы получаем последние заключения для определения суммы на капитальный ремонт.

Екатерина Сибирцева заявила, что коллектив школы №68 удалось сохранить Фото: Людмила ВАРАКИНА

По словам заместителя главы Екатеринбурга, сама школа не расформирована, контингент сохранился: педагоги и детки остались в рамках свое организации. Просто они будут продолжать образовательный процесс на базе других школ Орджоникидзевского района.

- Это привычная для нас ситуация. Все школы, которые переживают все стадии капитального ремонта или реконструкции, они на определенный период переезжают в другие школы. Как правило, детки не уходят в другие образовательные организации. Поэтому волноваться за качество образования не стоит. Ребята получат аттестат школы №68, как и планировалось, - говорит Екатерина Сибирцева.

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