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НовостиОбщество30 августа 2023 6:34

В Свердловской области запустят новые проекты просвещения молодежи

Это позволит повысить уровень образования уральцев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Молодежь научат искать и анализировать информацию самостоятельно

Молодежь научат искать и анализировать информацию самостоятельно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области разработают и запустят новые просветительские проекты для молодежи. Соответствующая договоренность достигнута между руководством региона и российским обществом «Знание». Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Общество «Знание» намеренно организовать выступления лекторов, воплотить в жизнь проекты для молодежи, чтобы повысить образовательный и культурный уровень жителей Свердловской области. Главная задача – сформировать у молодого поколения навыки самостоятельного поиска информации, а также мотивировать молодежь к участию в научно-исследовательских проектах.

- Для нас понятна и познавательная направленность, и патриотическая направленность тех лекций, которые проводят коллеги из общества, – вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.