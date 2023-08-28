Фото: группа во «ВКонтакте» администрации Талицкого городского округа

Дума Талицы одобрила отставку главы города. Внеочередное заседание состоялось 28 августа.

- Дума Талицкого городского округа рассмотрела заявление главы Талицкого городского округа Александра Толкачева о сложении с себя полномочий руководителя района по собственному желанию, - рассказали в администрации Талицкого городского округа.

Александр Толкачев уедет в Ростов-на-Дону, где займет руководящую должность по линии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Временно обязанности главы Талицкого городского округа будет исполнять заместитель Александра Толкачева Михаил Михайлов.

Напомним, об отставке Александра Толкачева стало известно 17 августа. Он сообщил об этом на своей странице во «ВКонтакте» и поблагодарил жителей Талицкого района.

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