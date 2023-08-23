В Екатеринбурге мужчина нагло украл телефон у продавщицы прилавка

Сейчас сотрудники полиции разыскивают гражданина, подозреваемого в краже сотового телефона. Фото: скрин из видео УМВД Екатеринбурга

Ещё в марте 2023 года мужчина в Екатеринбурге нагло украл телефон у продавщицы прилавка. Девушка обслуживала пожилую женщину, в то время, как её телефон соблазнительно лежал у кассы. Мужчины зашли в ларёк и выбирали товар, а когда подошли к кассе увидели телефон.

- В этот момент один из них увидел такое, что заставило его забыть о покупках. Судя по записи камер наблюдения, решение было принято и реализовано за считанные секунды, - сообщают в УМВД Екатеринбурга.

Мужчина уверенным движением руки убрал телефон в карман и, потянув недоумевающего друга за собой, спешно вышел из магазинчика. От похитителя осталась лишь осиротевшая бутылка на прилавке.

Сейчас сотрудники отдела полиции №14 разыскивают гражданина, подозреваемого в краже сотового телефона в торговой точке на ул. Баумана.

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