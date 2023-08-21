На свердловской железной дороге назначили нового начальника

Ранее Павел Бурцев занимал должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок. Фото: пресс-служба РЖД

На свердловской железной дороге произошли кадровые изменения. Там появился новый начальник. Должность занял Павел Бурцев. Изменения произошли 21 августа. Об этом сообщи ли в пресс-службе ОАО «РЖД».

- Начальником стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок, - пояснили в РЖД.

Помимо этого, бывший начальник Иван Колесников, занимавший должность с 2019 года, также сменил пост. Он стал заместителем генерального директора, курирующим пассажирский комплекс.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой РЖД. Олег Белозеров приехал в Екатеринбург. Он прибыл на чемпионат профессионалов госкорпорации.

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