На свердловской железной дороге назначили нового начальника

Ранее Павел Бурцев занимал должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок. Фото: пресс-служба РЖД
На свердловской железной дороге произошли кадровые изменения. Там появился новый начальник. Должность занял Павел Бурцев. Изменения произошли 21 августа. Об этом сообщи ли в пресс-службе ОАО «РЖД».
- Начальником стал Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок, - пояснили в РЖД.
Помимо этого, бывший начальник Иван Колесников, занимавший должность с 2019 года, также сменил пост. Он стал заместителем генерального директора, курирующим пассажирский комплекс.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой РЖД. Олег Белозеров приехал в Екатеринбург. Он прибыл на чемпионат профессионалов госкорпорации.
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