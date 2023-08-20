В коллективном саду в Екатеринбурге сгорел частный дом

На тушение частного дома выехали пять пожарных машин и 20 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в коллективном саду «Рассвет» произошел пожар. На улице Родонитовая загорелся частный дом. Информацию о происшествии «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 20 августа в 15:19. Тогда спасатели незамедлительно выехали к месту ЧП.

- Произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. В 16:11 огнеборцы локализовали пожар, - рассказали в МЧС.

К счастью, в огне никто не пострадал. На тушение частного дома выехали пять пожарных машин и 20 спасателей.

Ранее, днем 18 августа, в Екатеринбурге на Сортировке загорелись покрышки. Пожар произошел на улице Маневровой. Пламенем было охвачено десять квадратных метров.

- В 13:53 возгорание было локализовано. В ликвидации последствий возгорания задействованы три человека личного состава и одна единица спецтехники, - пояснили спасатели.

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