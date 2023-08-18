В Екатеринбурге строители перекроют движение по улице 2-Новосибирской

На место прибыли трое спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел пожар на Сортировке. На улице маневровой загорелись покрышки. Информацию о ЧП подтвердили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила в 13:45 18 августа. Тогда на тушение пожара отправили спасателей. Они установили, что причиной огня стали покрышки. Пламенем было охвачено десять квадратных метров.

- В 13:53 возгорание было локализовано. В ликвидации последствий возгорания задействованы три человека личного состава и одна единица спецтехники, - рассказали в МЧС.

Ранее в Екатеринбурге загорелась ледовая арена. С нее эвакуировали 200 человек. С огнем вели борьбу 47 пожарных в составе 13 расчетов. Им быстро удалось ликвидировать возгорание. Сообщается, что серьезных повреждение строящемуся зданию нанесено не было.

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