В Екатеринбурге с загоревшейся ледовой арены эвакуировали 200 человек

На место ЧП прибыли 47 пожарных. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В первом часу дня 17 августа в Екатеринбурге загорелась строящаяся Ледовая арена в районе Цирка. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:43. По тревожному звонку на объект выехали пожарные расчеты.

- Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

До прибытия на горящий объект спасателей из здания Ледовой арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Никто не пострадал.

Огонь удалось оперативно потушить. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Спасатели оперативно установили, что на объекте на десяти квадратных метрах загорелись лакокрасочные материалы. С огнем вели борьбу 47 пожарных в составе 13 расчетов.

В беседе с «КП-Екатеринбург» директор Ледовой арены Данил Крицкий пояснил, что наряды МЧС, прибывшие по вызову, ликвидировали очаг возгорания.

Дым от пожара был виден из разных точек города. Фото6 паблик "Злой Екатеринбург"

- Пострадавших нет - персонал был выведен из здания еще до приезда пожарных. Ущерб незначителен. В настоящее время представители АО «Ледовая арена» вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме, - рассказывает Данил Крицкий.