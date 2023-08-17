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Происшествия17 августа 2023 9:11

В Екатеринбурге с загоревшейся ледовой арены эвакуировали 200 человек

Огнем охватило строящуюся арену в центре столицы Среднего Урала
Авторы (3):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Дарья ЧИПУРИНА
На место ЧП прибыли 47 пожарных. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

На место ЧП прибыли 47 пожарных. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В первом часу дня 17 августа в Екатеринбурге загорелась строящаяся Ледовая арена в районе Цирка. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:43. По тревожному звонку на объект выехали пожарные расчеты.

- Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

До прибытия на горящий объект спасателей из здания Ледовой арены самостоятельно эвакуировались 200 человек. Никто не пострадал.

Огонь удалось оперативно потушить. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Огонь удалось оперативно потушить. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Спасатели оперативно установили, что на объекте на десяти квадратных метрах загорелись лакокрасочные материалы. С огнем вели борьбу 47 пожарных в составе 13 расчетов.

В беседе с «КП-Екатеринбург» директор Ледовой арены Данил Крицкий пояснил, что наряды МЧС, прибывшие по вызову, ликвидировали очаг возгорания.

Дым от пожара был виден из разных точек города. Фото6 паблик "Злой Екатеринбург"

Дым от пожара был виден из разных точек города. Фото6 паблик "Злой Екатеринбург"

- Пострадавших нет - персонал был выведен из здания еще до приезда пожарных. Ущерб незначителен. В настоящее время представители АО «Ледовая арена» вместе с пожарными устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение работниками подрядной организации требований к безопасности проведения строительно-монтажных работ. В ближайшее время на площадке будут возобновлены работы в штатном режиме, - рассказывает Данил Крицкий.

ЧППроисшествия: ЧП