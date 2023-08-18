Силовики просят жителей Эльмаша сообщить о личности женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга ищет женщину, которая устроила шопинг за чужой счет. Свердловчанка нашла банковскую карту и использовала на свои нужды. Об этом сообщили в городском УМВД.

Накануне в органы обратился мужчина. Он рассказал, что с его банковского счета пропали 10 тысяч рублей. Оказалось, что ранее он потерял карту, а ее стала использовать женщина.

- Свой шопинг женщина, нашедшая карту, устроила на Эльмаше, где, вероятно, она и проживает. Подозреваемая использовала медицинскую маску, однако в определенный момент сняла ее и камерам удалось снять ее лицо, - рассказали в полиции.

На видео заметно, что пожилая женщина тратит чужие деньги на продукты и бытовую химию. Инцидент произошел еще весной 2023 года, однако найти свердловчанку не удалось до сих пор.

Силовики просят жителей Эльмаша сообщить о личности женщины, если она известна, по номеру телефона +7(919)37-38-445. Помимо этого, полицейские призывают похитительницу чужих денег самой явиться в отдел №14 на Баумана, 11, для того, чтобы она дала пояснение и возместила ущерб.

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