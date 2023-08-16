Переход обновили к 300-летию Фото: «Россети Урал»

В переходе к парку Маяковского появились граффити и световая инсталляция. Арт-объект открыли к 300-летию Екатеринбурга. Это проект, в том числе комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга, компании «Россети Урал» и креативной команды парка.

Граффити со стихами Владимира Маяковского напоминает горожанам об эпохе конструктивизма, во времена которой парк фактически начал свою работу. Его создали продюсер проектов в сфере культуры Алина Рахматулина и уличный художник Максим Реванш.

- По мере приближения к парку ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к природе, к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок и дополнили ее стихами Маяковского, - подчеркивает директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Фото: «Россети Урал»

Как рассказали в пресс-службе «Россети Урал», световые решения реализованы полностью из отечественного оборудования, отличающегося высокими эксплуатационными характеристиками. Освещение функционирует в автоматическом режиме с привязкой ко времени заката и восхода.

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