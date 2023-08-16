В Свердловской области появится центр беспилотников

Создадут центр при поддержки федерального софинансирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области появится научно-производственный центр беспилотных авиасистем. Его планируют построить к 2026 году. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Создадут центр при поддержке федерального софинансирования. На данный момент 15 компаний являются потенциальными резидентами проекта.

- Центры беспилотных авиасистем будут обеспечивать полный цикл от разработки дронов до их сертификации и серийного производства. На софинансирование проектов создания центров будут выделены федеральные средства, - рассказали в региональном правительстве.

Уральские предприятия уже создают различные дроны для энергетической, нефтегазовой отрасли и железных дорог. Помимо этого, производятся материалы и комплектующие для беспилотников, в том числе элементов питания. Партнерами центра станут колледжи и университеты в области энергетики, мехатроники, электроники и машиностроения.

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