В Екатеринбурге пройдет международный духовный фестиваль

Фестиваль продлится с 17 по 19 августа. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге пройдет международный духовой фестиваль. Он станет частью празднования 300-летния города. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Фестиваль продлится с 17 по 19 августа. В Екатеринбурге будут звучать духовные марши и вальсы. Помимо этого горожане смогут услышать произведения из классического репертуара оркестров и современные произведения в оркестровой аранжировке.

- К участию в фестивале приглашены яркие и самобытные коллективы. Музыканты из разных регионов объединятся, чтобы сделать подарок городу и его жителям. Выступят около полутысячи музыкантов-духовиков, – отметил член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Участие в мероприятии примут коллективы с разных уголков страны. В столицу Среднего Урала приедут оркестры из Нижегородской области, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа. Также фестиваль посетят музыканты из Азербайджана.

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