Анна Акимова сменила Кристину Горланову, которая руководила свердловским музеем с 2020 года. Фото: Уральский филиал Пушкинского музея

Директором Уральского филиала Пушкинского музея стала Анна Акимова. Девушка является культурологом и продюсером программы Арт-резиденций 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе филиала.

Анна Акимова сменила Кристину Горланову, которая руководила свердловским музеем с 2020 года. Сейчас одна из важнейших задач филиала - это репрезентация современного искусства. Команда продолжает работать с местными художниками. В будущем планируется ряд изменений.

- Сейчас важно аккумулировать весь предыдущий опыт и трансформировать его в новую стратегию, связанную с актуальными запросами художественной среды всего Урала, и с теми возможностями, которые есть у филиала как у части крупнейшей художественной институции России, - отметила Анна Акимова.

Напомним, что в начале июля Уральский филиал Пушкинского музея покинула заведующая Кристина Горланова. Она написала заявление по собственному желанию по просьбе Московских коллег. Причину этого не объяснили. В след за директором ушли и другие руководители.

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