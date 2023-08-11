В Свердловской области увеличили размер ежегодных выплат студентам-медикам

Увеличение выплат должно позитивно сказаться на повышении интереса абитуриентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев увеличил размер ежегодных выплат студентам-медикам, которые обучаются по целевому набору.

- Для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов - 20 тысяч рублей в год. Согласно представленным расчетам, - рассказал губернатор. - С учетом повышения предполагаемая общая сумма выплат составит до 59 миллионов рублей.

Власти уверены, что увеличение выплат должно позитивно сказаться на повышении интереса абитуриентов к медицинскому образованию, что в перспективе будет способствовать развитию кадрового потенциала отрасли.

В 2024 году на выплаты смогут претендовать более трех тысяч человек. Чтобы получать ее нужно будет подать заявку.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области возник дефицит врачей и фармацевтов. На эти вакансии приходится 0,7 резюме.Самыми актуальными вакансиями для свердловчан стали режиссер, гейм-дизайнер, арт-директор, ИТ-директор, психологи и другие.

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