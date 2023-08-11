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НовостиОбщество11 августа 2023 10:06

В Свердловской области увеличили размер ежегодных выплат студентам-медикам

В 2024 году на них смогут претендовать более трех тысяч человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Увеличение выплат должно позитивно сказаться на повышении интереса абитуриентов

Увеличение выплат должно позитивно сказаться на повышении интереса абитуриентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев увеличил размер ежегодных выплат студентам-медикам, которые обучаются по целевому набору.

- Для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов - 20 тысяч рублей в год. Согласно представленным расчетам, - рассказал губернатор. - С учетом повышения предполагаемая общая сумма выплат составит до 59 миллионов рублей.

Власти уверены, что увеличение выплат должно позитивно сказаться на повышении интереса абитуриентов к медицинскому образованию, что в перспективе будет способствовать развитию кадрового потенциала отрасли.

В 2024 году на выплаты смогут претендовать более трех тысяч человек. Чтобы получать ее нужно будет подать заявку.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области возник дефицит врачей и фармацевтов. На эти вакансии приходится 0,7 резюме.Самыми актуальными вакансиями для свердловчан стали режиссер, гейм-дизайнер, арт-директор, ИТ-директор, психологи и другие.

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