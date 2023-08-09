«Раскаиваюсь»: В Свердловской области суд вынес приговор двум лжетеррористам

В Свердловской области суд вынес приговор мужчинам, сообщившим о лжетерактах, фото: скрин из видео Антитеррористической комиссии в Свердловской области

Двум мужчинам, которые сообщили о лжеминировании, суд в Свердловской области вынес приговор. Один злоумышленник сообщил о том, что якобы готовится теракт в больнице и в отделении полиции в Новой Ляле, а другой рассказал о минировании станции скорой помощи в Верхней Салде.

- Для подобных преступлений смягчающих обстоятельств не существует, поэтому суд приговорил мужчин к реальным тюремным срокам в колониях строгого режима (6 лет 6 месяцев и 3 года 2 месяца соответственно), - сообщила Антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

При этом, один мужчина представился сторонником батальона ВСУ, признанного в России экстремистской организацией. Оба злоумышленника ранее были судимы и имеют вредные привычки.

- Вину признаю, раскаиваюсь, - сказал мужчина, который сообщил о минировании станции скорой помощи.

Жителей Новой Ляли и Верхней Салды судили по ч. 2 и 3 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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