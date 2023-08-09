В Нижнем Тагиле устанавливают детекторы транспорта

Сейчас технику устанавливают на подъездах к городу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле начали установку детекторов транспорта. Они позволят оптимизировать работу светофоров и увеличить пропускную способность улиц. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Заказчиком проекта стало Управление автодорог Свердловской области. Сейчас технику устанавливают на подъездах к городу. На основе данных можно будет составить «тепловые карты» маршрутов транспорта и понять загруженность автомагистралей.

- Это в конечном итоге позволяет обезопасить дороги и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения, – пояснил руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Ранее в Свердловской области уже было установлено 49 оборудований. Планируется, что детекторы транспорта появятся на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги и в Нижнем Тагиле.

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