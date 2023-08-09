В Екатеринбурге оправдали бизнесмена, обвиняемого в заказном убийстве

Коллегия присяжных заседателей единодушно решила Мамедова Н. оправдать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге оправдали бизнесмена Мамедова Н., обвиняемого в заказном убийстве.
- Оглашен вердикт коллегии присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Мамедова Н., обвиняемого в совершении убийства по найму, то есть в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 3 статьи 105 УК РФ, - сообщается на сайте Кировского районного суда.
Вердикт оглашен был 8 августа. Коллегия присяжных заседателей единодушно решила Мамедова Н. оправдать.
Напомним, 8 августа в Железнодорожном районном суде предполагаемому убийце 17-летней девушки выбрали меру пресечения. Под стражей он пробудет до 6 октября 2023 года.
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