В Нижнем Тагиле установят новые светофоры

Оборудование планируют установить утром 8 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появятся новые светофоры. Их установят на перекрестке улиц Фрунзе – Черемшанской. Оборудование планируют установить утром 8 августа. Информация об этом появилась в сообществе МБУ «Центр организации дорожного движения» во «ВКонтакте».

- Отдельной фазы для пешеходов на данном перекрестке не будет. Поэтому поворачивающий транспорт обязан пропустить пешеходов на пешеходном переходе, - отметили в центре.

Ранее стало известно, что на екатеринбургских дорогах появятся вафельные разметки. Их разместят на перекрестках улиц Малышева – Восточной и улиц Крауля – Токарей.

- В соответствии с планами работ на 2023 год нанесение дорожной разметки 1.26, обозначающей участок перекрестка, на который запрещается выезжать, запланировано в августе 2023 года на перекрестках улиц, - отметили в городской мэрии.

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