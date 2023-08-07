В Нижнем Тагиле на строительство станции водоочистки выделили 6 млрд рублей

Завершить строительство двух объектов планируют до 2026 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле построят станцию водоочистки. На это потратят больше 6,2 миллиардов рублей благодаря заявке главы региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Современная станция водоподготовки «Южная» и магистральный водопровод появятся в Нижнем Тагиле. Они помогут обеспечить 220 тысяч свердловчан питьевой водой высокого качества.

- Реализация проекта даст толчок для создания новых рабочих мест и дальнейшего развития города, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Станция будет обладать мощностью 100 тысяч кубометров в сутки. Завершить строительство двух объектов планируют до 2026 года. Проводить работы будут за счет средств специального казначейского кредита.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле построят современный мусоросортировочный комплекс к концу 2023 года. Он сможет обрабатывать до 185 тысяч тонн отходов в год.

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