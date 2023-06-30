Сейчас на объекте проходит бетонирование стен камер участка компостирования. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле построят современный мусоросортировочный комплекс к концу 2023 года. Он сможет обрабатывать до 185 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщил в Департаменте информационной политики Свердловской областью.

- Создание мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле является важной частью экологической реформы, которая проводится в Свердловской области. Мощности нового экологического объекта позволят сортировать 100% поступающего из Нижнего Тагила и прилегающих территорий мусора, а это до 185 тысяч тонн в год, - подчеркнул значимость реализации проекта заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Реализация проектов поможет сократить количество захораниваемых отходов. А также часть мусора можно будет перерабатывать. Особенность такого комплекса заключается в компостировании части отходов, полученных после сортировки ТКО. Благодаря такой переработке будет вырабатываться техногрунт. Это поможет исключить гниение.

Сейчас на объекте проходит бетонирование стен камер участка компостирования. А также проведен монтаж перегрузочной площадки материалов компостирования.

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