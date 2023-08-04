Зоны проверки – лесные участки, парки, зоны отдыха и прибрежные территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесах Свердловской области пройдут противопожарные рейды. Проверки будут идти с 5 по 6 августа. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Контрольные патрульные группы выходят на проверки, чтобы не допустить ухудшения пожарной обстановки. Представители лесничества, сотрудники Минприроды, отделы лесного контроля и добровольцы входят в группу.

Зоны проверки – лесные участки, парки, зоны отдыха и прибрежные территории. Именно в этих местах наиболее важно контролировать ситуацию с огнем.

- Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ, - рассказали в региональном правительстве.

Помимо этого, огневые работы также не могут проводиться в регионе. В их число входит сварка. Запуск фейерверков и организация фаер-шоу под запретом. Костры и мобильные мангалы нельзя разводить даже на территории частного участка.

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