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НовостиОбщество3 августа 2023 13:40

В свердловском парламенте не поддержали запрет об абортах

Депутат Погудин высказался против полного запрета прерывания беременности
Дарья ЧИПУРИНА
По мнению депутата Погудина, прерывание беременности должно проходить по желанию женщины

По мнению депутата Погудина, прерывание беременности должно проходить по желанию женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском парламенте не поддержали полный запрет абортов. Депутат Вячеслав Погудин высказался против прерывания беременности. Об этом председатель комитета по социальной политике заксобрания сообщил на пресс-конференции.

По мнению депутата Погудина, прерывание беременности должно проходить по желанию женщины. А полный запрет об абортах может привести к незаконным операциям.

- Вспоминаю начало своей деятельности хирургом. В этот период еще было под запретом проведение абортов. Это приводило к тому, что существовало отделение криминальных абортов. Тогда наши молодые женщины умирали в течение двух-трех суток от сепсиса. Летальность была 80%, - пояснил председатель заксобрания.

Вячеслав Погудин отметил, что запретительные меры это «не наш путь». И вновь возвращаться к полному запрету не стоит.

Ранее, в июне 2023 года, екатеринбургский митрополит высказался за запрет абортов. По его мнению, такие меры нужно принять, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

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