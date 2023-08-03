В свердловском парламенте не поддержали запрет об абортах

По мнению депутата Погудина, прерывание беременности должно проходить по желанию женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском парламенте не поддержали полный запрет абортов. Депутат Вячеслав Погудин высказался против прерывания беременности. Об этом председатель комитета по социальной политике заксобрания сообщил на пресс-конференции.

По мнению депутата Погудина, прерывание беременности должно проходить по желанию женщины. А полный запрет об абортах может привести к незаконным операциям.

- Вспоминаю начало своей деятельности хирургом. В этот период еще было под запретом проведение абортов. Это приводило к тому, что существовало отделение криминальных абортов. Тогда наши молодые женщины умирали в течение двух-трех суток от сепсиса. Летальность была 80%, - пояснил председатель заксобрания.

Вячеслав Погудин отметил, что запретительные меры это «не наш путь». И вновь возвращаться к полному запрету не стоит.

Ранее, в июне 2023 года, екатеринбургский митрополит высказался за запрет абортов. По его мнению, такие меры нужно принять, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

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