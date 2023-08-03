В Екатеринбурге скончался легендарный тренер по хоккею

Фото: спортивная школа №19 Екатеринбурга

В Екатеринбурге 3 августа скончался легендарный тренер РСФСР по хоккею. Герману Чумачеку было 73 года.

- Герман Григорьевич - человек-легенда, известный далеко за пределами России, - рассказали в спортивной школе №19 Екатеринбурга. - Он вырастил Яшина, Хабибулина, Малахова и других звезд мирового хоккея. Светлая память о великом тренере навсегда останется в сердцах коллектива нашей школы.

Отмечается, что Герман Чумачек более 15 лет практиковал детский хоккей в США. В 2018 году он возглавил самое молодое отделение спортивной школы №19 «Детский стадион».

Родился Герман Чумачек в Нижнем Тагиле. Окончил Свердловский государственный педагогический институт.

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