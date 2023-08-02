В Свердловской области на 76% выросло число банкротств юридических лиц

На первое полугодие 2023 года заявлений о банкротстве стало на 28% больше Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Свердловской области выросло число банкротств. За первое полугодие 2023 года заявлений стало на 28% больше. Об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

В прошлом полугодии было зарегистрировано 5,9 тысяч заявлений о банкротстве. На текущий год этот показатель вырос до 6,5 тысяч. Юридические лица на 76% чаще стали банкротиться. В 2022 году было зарегистрировано 371 заявление, в этом уже - 652.

- Это связано с окончанием моратория. Но наблюдается такая тенденция, как желание организаций работать, а не уходить в процедуру банкротства,- отметила Светлана Сушкова.

Граждане без ИП оформили на 24% больше заявлений, чем в 2022 году. Помимо этого, среди обанкротившихся свердловчан есть те, кто отправлены в зону специальной военной операции.

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