Сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной продлили до 31 августа

На данном участке дороги строят трамвайную линию, ведущую в Академический Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Серафимы Дерябиной продлили сроки перекрытия. Ремонтные работы на месте будут вести до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой» продлило сроки закрытия движения автомобильного транспорта по улице Серафимы Дерябиной, в районе ее пересечения с улицей Академика Бардина, до 31 августа, - рассказали в мэрии города.

На данном участке дороги строят трамвайную линию, ведущую в Академический. На данный момент там установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Трамвайную линию отстраивают для повышения транспортной доступности молодого района. Администрация города просит жителей с пониманием относиться к продлению ремонтных работ.

Напомним, что 1 августа в Академическом начал курсировать троллейбус №28. За один день он смог перевезти больше тысячи горожан. Маршрут проходит от конечной остановки "Академгородок" по улицам Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена – Щорса до конечной остановки "ЦПКиО".

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru