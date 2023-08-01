За пять лет в регионе планируется привести в порядок 170 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Свердловской области в 2022 году появилось 5,4 тысячи мест. В регионе было построено семь новых школ. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая с докладом о результатах деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания.

- Наша область зарекомендовала себя как один из российских лидеров в строительстве удобных, современных, многофункциональных школ, - отметил глава региона.

Также губернатор сообщил, что за 2022 год отремонтировано и оснащено 27 школьных зданий. За пять лет в регионе планируется привести в порядок 170 школ.

Помимо прочего губернатор отметил, что в регионе большое внимание уделяется поддержке педагогов, росту их профессионального мастерства, широкому внедрению лучших педагогических практик, а также развитию студенчества.

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