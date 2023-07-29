На Урале 18-летняя мать снимала со своей 3-месячной дочерью порно-видео

Молодой маме грозит до 10 лет колонии. Фото: соцсети

В свердловском городе Новая Ляля молодая мать снимала порно-видео со своей трехмесячной дочерью. 18-летнюю девушку по имени Катя обвиняют в создании и распространении роликов для взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Оказалось, что, ранее Катя уже была судима и не раз. Девушка отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью в 15 лет и за кражу в 16 лет. Теперь юной свердловчанке грозит до десяти лет колонии за съемку и публикацию 16 видео с участием маленькой девочки.

Сейчас ребенку свердловчанки год. О состоянии малышки на данный момент не сообщается. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в Следственный комитет по Свердловской области. Однако в ведомстве от комментария по данному уголовному делу отказались.

Ранее в Екатеринбурге арестовали мужчину, который заманил восьмилетнюю девочку к себе домой. Он отправился в СИЗО на две месяца. Екатеринбуржца подозревают в совершении насильственных действий по отношению к ребенку.

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