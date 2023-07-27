Сотни жителей и гостей Ямала поднимутся на ледник Романтиков

Участники пройдут 12 километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 августа 2023 года пройдут массовое восхождение на ледник Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в мероприятии примут участие 200 туристов и жителей ЯНАО. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Участников восхождения будут сопровождать медики, спасатели, опытные гиды и инструкторы. Стоимость участия для одного человека составляет 2 700 рублей. В эту сумму входит доставка из столицы региона и обратно, восхождение, полевая кухня, страховка.

Во время восхождения участники пройдут пять километров к древнейшему природному леднику, расположенному на южном склоне горного массива Рай-Из. Весь маршрут составляет по времени 12 часов.