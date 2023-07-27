Фото: департамент информполитики региона

Сысертский фарфор начали продавать на маркетплейсе «Озон» после поручения губернатора Евгения Куйвашева развивать предприятие. На площадке представлено свыше 20 товаров.

- Продвижение через маркетплейсы повысит узнаваемость бренда, даст коммерческий эффект, - сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. -

Фарфор из Сысерти уже активно покупают люди из Краснодара, Москвы, Новосибирска и городов Урала. Самые популярные изделия - скульптуры безымянного кота и кошки Маши, а также чайная пара «Зимний день».

В ближайшее время планируется расширить линейку представленных товаров до 30 наименований. Кроме того, фарфор будет также выставлен на продажу на «Вайлдберриз» и «Алиэкспресс».

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