В Нижнем Тагиле у мужчины конфисковали автомобиль и отдали его государству Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила 25 июля признали виновным мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Однако мужчина совершил преступление еще 28 января 2023 года в 7 утра. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 360 часов, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, а также конфисковали новый автомобиль.

- Ранее он был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Суд конфисковал в доход государства автомобиль, на котором мужчина совершил преступление. Это был HAVAL F7X 2022 года выпуска.

В настоящее время приговор не вступил в силу, поэтому мужчина может его обжаловать.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru