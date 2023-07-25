Свердловский Минздрав взял на контроль ДТП на Алтае, в котором пострадали екатеринбуржцы

11 из 16 туристов получили травмы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

На Алтае перевернулся грузовик, в котором находились 16 туристов из Екатеринбурга. Ситуацией заинтересовался Минздрав Свердловской области. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области оперативно связались с коллегами из Минздрава республики. Согласно полученным данным, пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в региональном правительстве.

На данный момент помощь Среднего Урала не требуется. Удалось установить, что поездка была организована самостоятельно, без использования услуг туроператоров. Группа не была зарегистрирована.

Напомним, что происшествие случилось в Горном Алтае утром 25 июля. Екатеринбуржцы ехали на грузовике на Каракольские озера. 11 из 16 туристов получили травмы. Один человек погиб.

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