Для свердловских полицейских закупят 237 новых машин

Поставить новые машины требуется до 30 июля 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД объявило конкурс на закупку 237 новых машин. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Для полицейских закупят легковые автомобили, марка которых пока не известна. Сообщается, что коробка передач таких машин должна быть механической, а объем двигателя достигать 2000 кубических сантиметров.

- Предлагаемый к поставке товар должен быть новый, без следов коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, деформации и механических повреждений, выпуска не ранее 2023 года, - сообщается в документации.

На обеспечение полицейских новыми авто потребуется 194 миллиона рублей. Срок окончания подачи заявок – 1 августа 2023 года. Поставить машины требуется до 30 июля 2024 года.

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