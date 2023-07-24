Россельхознадзор нашел поддельное масло в соцучреждении Екатеринбурга

Специалистами выявлено несоответствие регламентам по показателям фальсификации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россельхознадзор во время выполнения плана по пищевому мониторингу нашел поддельное масло в одном из соцучреждений Екатеринбурга.
- По результатам лабораторных исследований в пробах масла сливочного, выработанного ООО «Производственная компания «Чистые продукты», выявлено несоответствие регламентам по показателям фальсификации (жирно-кислотный состав, стерины), - рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты оперативно направили информацию о результатах проверки в соцучреждение, чтобы некачественное масло изъяли из оборота.
Производителю продукции направлено информационное письмо о несоответствии продукции требованиям технического регламента и выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
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