Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 7:15

Россельхознадзор нашел поддельное масло в соцучреждении Екатеринбурга

Производителю продукции направлено информационное письмо
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалистами выявлено несоответствие регламентам по показателям фальсификации

Специалистами выявлено несоответствие регламентам по показателям фальсификации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор во время выполнения плана по пищевому мониторингу нашел поддельное масло в одном из соцучреждений Екатеринбурга.

- По результатам лабораторных исследований в пробах масла сливочного, выработанного ООО «Производственная компания «Чистые продукты», выявлено несоответствие регламентам по показателям фальсификации (жирно-кислотный состав, стерины), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты оперативно направили информацию о результатах проверки в соцучреждение, чтобы некачественное масло изъяли из оборота.

Производителю продукции направлено информационное письмо о несоответствии продукции требованиям технического регламента и выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru