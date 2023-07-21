Тело второго рабочего нашли после обрушения крыши колонии в Нижнем Тагиле

ЧП случилось утром 20 июля. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле обрушилась крыша исправительной колонии №5. ЧП случилось днем 20 июля. Утром 21 июля под завалами нашли тело второго рабочего. Об этом сообщил в Следственном комитете по Свердловской области.

- В связи с тем, что подтвердилась смерть второго рабочего, следствие СКР в ходе расследования рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав - по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - рассказали в СУ СК.

Виновным в ЧП теперь грозит до семи лет лишения свободы. Ранее региональный Следственный комитет возбудил и расследуют уголовное дело по второй части статьи статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, погибшие являлись монтажниками местного строительного предприятия. Всего их бригада состояла из четырех человек. Причем четвертый монтажник выжил благодаря счастливому случаю - за несколько минут до ЧП он отлучился в другую часть здания.

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